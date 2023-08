Tanto tuonò che... non piovve. Ma pioverà. Josèsi sta metaforicamente sgolando, gli manca un attaccante e lo ha fatto intendere in tutte le salse, anche con eloquenti foto direttamente dal campo di allenamento della. La società giallorossa si è mossa in ritardo su Beltran ed è stata sovrastata economicamente su Scamacca, e adesso, a tre giorni dall'inizio della Serie A, è troppoall'Olimpico. Impossibile che non arrivi nessuno in queste ultime due settimane di mercato, anche solo per una questione prettamente numerica.Fermo restando che Abraham rientrerà prima della fine della stagione, ma sarà out ancora a lungo, l'obiettivo numero uno rimanedel Santos: 1per arrivare ai 20 che potrebbero sbloccare l'affare e il passaggio di Zaniolo all'Aston Villa può essere determinante sotto questo aspetto. C'è poi, il piano B a basso costo che permetterebbe di spendere un po' di più sull'esterno sinistro, altra casella da coprire., ritenuti un po' troppi dalle parti di Trigoria.E così si valutano le alternative:del Braga, protagonista all'ultimo Europeo Under 21 con la Spagna, piace ma ha un costo molto elevato; si può pensare ad un inserimento per, ennesimo esubero del Psg il cui passaggio nella Capitale sarebbe favorito dal canale aperto da Wijnaldum prima e da Sanches e Paredes poi, o perche è in uscita dal Chelsea dopo un lungo infortunio. Infine,del Betis, affrontato nella scorsa edizione di Europa League. 31 anni, 6 reti nell'ultima stagione, un nome d'esperienza e non molto costoso come Zapata.