Nicolò Zaniolo, sempre lui. Il numero 22 romanista fa ancora parlare di sè, stavolta per un piccolo problema muscolare alla coscia destra che dovrebbe escluderlo dalla partita con la Sampdoria di domenica. Il calciatore era tornato dalla Nazionale con le critiche di Mancini e la forte probabilità di una nuova panchina anche con la Roma dopo l'esclusione nel derby.



Oggi ha accusato questo problema che lo mette in dubbio per domenica. In stagione non è il primo stop per un affaticamento muscolare.