Getty Images

Roma, problemi al flessore per Pellegrini: le condizioni

Paolo D'Angelo

un' ora fa



Serata dolceamara per Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista della Roma, dopo aver segnato il gol del momentaneo 1-0 per i giallorossi, è stato costretto al cambio al 68'.



Il classe 1996 si è, infatti, accasciato al suolo dolorante per un problema al flessore, richiamando subito l'attenzione della panchina. Dopo l'entrata in campo dello staff medico, il centrocampista ha lasciato il terreno di gioco e al suo posto è entrato Pisilli.