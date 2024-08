Getty Images

Laè a caccia di un terzino destro. L’obiettivo numero 1 di Danielerischia di sfumare. Infatti, Marcè a un passo. L’operazione dadovrebbe chiudersi nel week end dopo la finale olimpica di venerdì. Il giocatoreera il preferito del mister che su quella fascia ha chiesto un giocatore di gamba e forte fisicamente. Orasi dovrà mettersi al lavoro per trovare il rinforzo adeguato.– Daniele De Rossi a giugno aveva fatto il nome di. L’esterno del Torino l’anno scorso è stato uno dei migliori della Serie A e Cairo chiedeCosto alto, ma qualche cessione potrebbe favorire l’operazione.è vicino al. I giallorossi un tentativo lo faranno entro la fine del mercato. Bellanova gradisce la destinazione, ma Vanoli non vorrebbe perdere un altro gioiello dopo la cessione dial Napoli. Anche il ds Vagnati ha alzato il muro: “È giusto che resti a Torino”.

– La Roma non vuole perdere tempo. Mancano 10 giorni all’esordio in campionato contro ile la fascia destra non ha ancora un padrone.ad oggi è il titolare, ma non dà garanzie.giocherà con la Primavera. Oltre asi valutano altri profili. Piacciono. Il primo gioca aled è in uscita. Lo vuole l’Aston Villa ma la sua priorità sono i giallorossi. Costa circae nella Capitale troverebbe il suo amico Le Fée.è stato proposto nei giorni scorsi. Piace a De Rossi ma rappresenta una seconda scelta poiché il mister ha chiesto terzini con altre caratteristiche.