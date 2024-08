Roma, resta viva la pista Bellanova: la richiesta del Torino e lo scambio proposto

Getty Images

Dopo i botti di mercato in attacco, per la Roma è arrivato il momento di rinforzare il pacchetto arretrato. De Rossi ha bisogno di un terzino destro. Su quella fascia c’è il solo Celik dopo il mancato riscatto di Kristensen (ora all’Eintracht) e l’epurazione di Karsdorp che continua a rimanere fuori rosa. Dal mercato è arrivato Sangaré, ma il classe 2007 sarà a disposizione della Primavera.. Ci sono stati dei contatti con la Roma prima dell’Europeo e nei giorni scorsi, ma il club non ha intenzione di spendere quella cifra. Al momento l’operazione è in stand-by. Il giocatore gradirebbe il trasferimento nella Capitale dopo la bella annata passata sotto la Mole.

– La Roma nonostante le alte richieste di Cairo non molla il giocatore. Ghisolfi (partito con la squadra in Inghilterra) vuole mettere sul piatto delle contropartite per cercare di abbassare il prezzo.. Dopo l’ultima stagione opaca non rientra nei piani di De Rossi che continua a chiedere anche un esterno alto sulla sinistra. L’anno scorso i granata avevano richiesto, ma con l’addio di Juric un passaggio dell’albanese al Torino è improbabile. Su di lui c’è il Parma.

– La Roma non sta seguendo solamente Bellanova. Il ds francese è sulle tracce di altri giocatori. Il preferito di De Rosi resta. Il mister da quella parte vuole giocatori forti fisicamente e lo spagnolo è il profilo ideale. Costa meno dell’esterno granata (circa 18 milioni) e i buoni rapporti col presidente dell’Almeria possono aiutare. Il numero 1 del club spagnolo è Turki Al-Sheikh, imprenditore che ha stretto l’accordo con la Roma per il main sponsor Riyadh Season. Resta viva l’ideae sullo sfondo c’è sempre. Il francese è molto amico di Le Fée, ma lo vuole anche l’Aston Villa. Dalla spagna, invece, si parla di un timido interesse per. Ex Barcellona attualmente svincolato.