Roma, Ranieri: "A Dovbyk chiediamo di più, per la Champions niente resa. Un altro me? Non esiste, spero più giovane"

L’allenatore dellaClaudioha parlato ai microfoni di Sky, dopo la vittoria esterna per 0-1 sul campo del Lecce."Bisogna sempre crederci, era una partita difficile ma la squadra è entrata in campo molto concentrata. Abbiamo sbagliato due gol facili all'inizio e poi gli abbiamo dato la possibilità di farci gol perdendo una palla sciocca vicino alla nostra area. Nel secondo tempo la partita è stata più combattuta, però era importante vincere. La squadra ha lottato, non è facile fare punti in trasferta contro squadre che lottano per non retrocedere".

"Bisogna chiedergli di più per stimolarlo, lo facciamo tutti i giorni. Ho chiesto alla squadra di dargli la palla e a lui di sapere quando andare in verticale. Piano piano capirà, è un ragazzo molto sensibile e questi gol gli fanno bene"."Sapevamo che avrebbero iniziato sempre il gioco dal portiere. Ho chiesto di non farli giocare tranquillamente: sapevamo che erano bravi nelle transizioni veloci e sulle palle inattive"."Ho chiesto alla squadra di non avere recriminazioni quest'estate. Voglio che siano pronti a non arrendersi, mancano 8 partite e saranno tutte difficili come oggi".

"L'importante è far bene, speriamo di continuare così"."Non esiste, spero più giovane".