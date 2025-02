AFP via Getty Images

Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Porto. L'allenatore ha tutti i giocatori a disposizione, recuperati Mancini e Dybala che domani giocheranno dal 1'. Dubbio Hummels."Fino ad ora sì, ho recuperato tutti i giocatori. Stasera o domattina deciderò chi mandare in campo"."Ognuno alla fine ha quello che si merita. I purosangue si vedono alla fine. Abbiamo ancora tanto da dire, da lavorare e da migliorare. Non conta se fossi arrivato prima o dopo, conta quello che stanno facendo i ragazzi e come lo stanno facendo. Hanno recuperato autostima, si divertono, giocano e si aiutano l'un l'altro: per me queste sono grandi cose e credo che anche il nostro pubblico sia contento di questo".

"Non mi interesso di queste cose fuori dal calcio. L'arbitro è un enfant prodige francese, ha fatto la finale dell'Europeo e mi ha arbitrato due volte in Ligue 1. E' un signor arbitro, bravissimo. Avrò fatto 1200 partite, 90 in UEFA, e non ho mai detto niente sugli arbitri. A me va sempre bene tutto, so che gli arbitri fanno un mestiere difficilissimo"."Tengo sempre alzata la guardia, contro qualsiasi avversario. Il calcio è uno sport bellissimo, dove non c'è nulla di scritto prima. E' 50-50. Il Porto è una signora squadra, allenata da un giovane allenatore che ha fatto solo 5 partite ma non ha mai perso. Andremo ad affrontare una buonissima squadra, molto giovane e con un tasso tecnico molto elevato. Sarà una grande partita".

"Sta migliorando, deve migliorare molto perché è il nostro punto di riferimento là davanti ed è il nostro goleador principe. Alcune volte è un punto di riferimento importante, altre volte non riusciamo a dargli la palla giusta. Sono positivo, solo con il lavoro si possono migliorare queste imperfezioni"."Lo vedo bene, ha un passo più elegante ed esplosivo. E' un giocatore recuperato"."Che fantasia. No, è stato detto nello spogliatoio, ma non è Mourinho".

"La squadra sta bene, sono orgoglioso di questi ragazzi perché mi hanno accettato dal primo giorno come uno di loro. Dell'andata sono contento di tutto, hanno fatto una grande prestazione sia in 11 che in 10"."Stasera farò la disamina della mini-settimana e poi sceglierò chi penso possa far bene su quella fascia. Soulé contro il Napoli mi ha impressionato molto, ha fatto una gran partita in quella posizione e potrebbe essere lui il designato".

"Lavoriamo sempre, ne parliamo sempre. Alcune volte, però, c'è anche una certa casualità. Sicuramente ci sono degli errori, ma levato il gol contro il Porto abbiamo fatto molto bene e sappiamo che va sempre in verticale. Anche al Parma abbiamo tolto parecchia verticalità. Credo che ci sia un periodo in cui prendi gol in determinate situazione. Domani dobbiamo stare molto attenti, il Porto gioca in velocità e va diretto verso la porta"."Mi sembra un giocatore prettamente da difesa. Voglio che quando si ha la palla ci si proponga, lui cerca di fare quanto è nelle sue corde: alcune volte sbaglia qualche passaggio di troppo. La volontà di partecipare e di migliorare c'è. A Oporto ha segnato con una sua percussione voluta e cercata. Anche lui sta lavorando molto, ognuno ha dei difetti".

"Parma è stata una partita un po' particolare, ma mi sembra che la squadra si stia ben comportando sia per quanto riguarda i gol fatti sia per quanto riguarda quelli subiti. Le statistiche dicono che se tu hai giocatori che sono abituati a fare x gol, puoi trovare l'anno che ne fanno di meno o quello che ne fanno di più. Dipende da chi hai che può permettersi di fare gol"."Mi dispiace tantissimo per il Presidente, era il Porto. Se non ricordo male è stato Presidente per 42 anni, tantissimo. Riposi in pace. Il Porto proverà a rifare la sua partita, è una squadra giovane che ama giocare in quella maniera. Starà un pochino più attenta, ma sarà sempre pronta a colpirci in contropiede".