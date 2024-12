Saelemaekers: "Il futuro alla Roma non dipende solo da me. Abbiamo sempre dato tutto"

Getty Images

Alexis Saelamaekers ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita europea contro il Braga. L'esterno belga ha parlato anche del suo futuro. L'ex Milan è in prestito fino al 30 giugno. Queste le sue parole:"No penso che è una posizione che mi piace. Il mister mi aveva chiesto dove mi sentivo meglio e io gli ho detto che dove posso aiutare la squadra lo farò. L'importante è fare più punti possibili, la mia prestazione passa in secondo piano"."Mi sono trovato come in famiglia. Per il momento l'importante è giocare a calcio e aiutare. L'importante non è il futuro, poi si vedrà. Non dipende solo da me. Adesso penso solo alla Roma".

"Non è mai cambiata l'aria. C'è determinazione, voglia di fare bene. Quello che è successo, succede. Forse anche un po' di sfortuna. Noi abbiamo sempre dato tutto ad ogni allenamento. Il ritorno del mister ci ha dato una spinta in più, e stiamo cercando di risalire"."Penso che è stato un momento difficile per l'infortunio. Io non sono soggetto a tanti infortuni ed è stato un momento che non avevo mai gestito così in carriera. De Rossi mi voleva, ma adesso è importante fare bene nella Roma e riportarla dove deve essere. Io spero di essere un protagonista qui e proverò a dare tutto per aiutare la squadra".