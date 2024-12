Roma, Ranieri: "Sarei felice di arrivare in Europa. Riportiamo l'atmosfera giusta all'Olimpico"

Getty Images

Il 2024 della Roma si è concluso con il pareggio contro il Milan. I giallorossi, che hanno vissuto un anno solare con ben 4 allenatori, occupano il decimo posto con 20 punti e, sotto la guida di Claudio Ranieri, stanno cercando di risalire dopo un avvio pessimo.

STADIO - Al sito arabo Koora Break proprio il tecnico giallorosso ha parlato del momento della sua squadra: “Non siamo in una grande situazione di classifica. La mia priorità è riportare la giusta atmosfera allo stadio, dove c’è qualcuno che rumoreggia. Sono il quarto allenatore nel 2024: è fondamentale lavorare, capire dove intervenire e migliorare. Ogni momento può essere una sfida e quando si arriva a stagione in corso bisogna essere bravi a gestire”.

OBIETTIVI – “Non avendo fatto amichevoli per provare i giocatori, ho chiesto loro di aiutarmi perché non è facile gestire da solo 26 teste diverse. Si può anche perdere, ma voglio una squadra che lotti. Vogliamo raggiungere degli obiettivi quest’anno per noi, la proprietà e i tifosi. Ora non siamo in una buona posizione: sarei felice di arrivare in Europa. Quest’anno sarò l’allenatore della Roma, nel prossimo anno sarò la persona che supervisionerà su tutto.

SAUD – “Credo molto in lui, Roma è sicuramente un ottimo posto per i giovani giocatori arabi”.