Roma, furiosa lite tra Mancini e Juric a Firenze: cosa è successo

La situazione in casaè bollente. Ivan Juric è a un passo dall’esonero, ma dirigerà comunque l’allenamento di oggi. Intanto è emerso un clamoroso retroscena sulla trasferta di Firenze. Alla fine del primo tempo con i giallorossi sotto 3-1, c’è stato un litigio trae Juric. Il difensore non è poi rientrato in campo (al suo posto Baldanzi) ed è rimasto negli spogliatoi del Franchi insieme a. Anche Angeliño inizialmente non si era visto, poi è salito dopo. Un episodio che poi lo stesso allenatore non ha voluto spiegare nel post-partita. Sono volate parole grosse tra il numero 23 e Juric che ormai sembra essere a un passo dall’esonero. Ghisolfi, intanto, ha annullato il suo volo per Parigi dove ci sarà la cerimonia del pallone d'oro e saranno presenti Dovbyk e Hummels.

– L’avventura di Ivanrischia di finire dopo poco più di un mese. Il rapporto tra lui e la tifoseria non è mai nato e i risultati non sono dei migliori. L’unica vittoria bella e convincente era arrivata alla prima contro l’Udinese. Poi pochi punti arrivati e ieri la debacle di Firenze che ha gettato nello sconforto il popolo giallorosso. Ieri al ritorno da Firenze c’è stata una contestazione da parte di un gruppo di 50 ultras che hanno aspettato la squadra alla Stazione Termini. C’è stato un colloquio faccia a faccia con, Mancini, Cristante, Dybala e Paredes.