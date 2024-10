Serie A, gli arbitri della 10a giornata: Milan-Napoli a Colombo, Fabbri per Roma-Torino

Redazione Calciomercato

Anche gli arbitri non si fermano e con il turno infrasettimanale alle porti l'aia ha reso noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 10ª giornata del Campionato di Serie A 2024/25 in programma da martedi 29 a giovedi 31 ottobre.FourneauFontemurato – BaroneIv: ArenaVar: MaggioniAvar: Mazzoleni

MarianiCarbone – RoccaIv: CrezziniVar: GariglioAvar: GuidaColomboBerti – VecchiIv: SozzaVar: MariniAvar: La PennaMarchettiScatragli – MoroIv: MassimiVar: SerraAvar: La Penna

MassaRaspollini – BitontiIv: FelicianiVar: PezzutoAvar: GuidaPiccininiCapaldo – D’ascanioIv: GiuaVar: PaternaAvar: CamploneZufferliMastrodonato – Di GioiaIv: AyroldiVar: AbissoAvar: Meraviglia

ChiffiBaccini – Rossi M.Iv: ColluVar: La PennaAvar: MaggioniPairettoImperiale – Rossi C.Iv: Galipo’Var: AurelianoAvar: SerraFabbriDel Giovane – Di IorioIv: TremoladaVar: MazzoleniAvar: Abisso