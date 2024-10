Roma, riecco Zalewski: torna in campo contro il Monza, rivelazione di Juric sul futuro

Nella sfida contro il Monza, la Roma ritrova Nicola Zalewski. Il calciatore polacco scende in campo per la prima volta con la maglia giallorossa dopo il reintegro in rosa.Zalewski, mandato in campo da Juric nel primo tempo dopo l’infortunio di Stephan El Shaarawy, era finito ai margini del progetto a causa del mancato rinnovo del contratto e della trattativa saltata con il Galatasaray ad inizio settembre.Ai microfoni di DAZN, a pochi minuti dalla sfida contro il Monza, l’allenatore della Roma ha rivelato che la trattativa per il rinnovo tra Zalewski e la dirigenza giallorossa è ripresa:“Con Zalewski si è tornato a parlare di rinnovo e spero che possa tornare a essere utile”.Il classe 2002 ha un contratto con il club giallorosso fino al 30 giugno 2025.