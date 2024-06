AFP via Getty Images

Roma, rinnovati già 20 mila abbonamenti

24 minuti fa



Non si ferma la campagna abbonamenti della Roma per la stagione 2024/25. Grande risposta dei tifosi giallorossi che hanno già rinnovato ben 20.000 tessere nonostante il mercato ancora in fase embrionale. Fino alle 14:00 del 18 giugno sarà possibile confermare il proprio posto, dopodiché dalle 16:00 del 18 giugno i posti liberi di Curva Sud Centrale, Curva Sud Laterale e Distinti Sud, saranno a disposizione dei soli abbonati 2023/24 che non hanno ancora rinnovato. Si prevedono altri sold out.