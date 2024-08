Roma, Saelemaekers: "Mi sento meglio come esterno sinistro, De Rossi decisivo nella scelta. Sul Milan..."

Alexisè un nuovo giocatore dellae l'ufficialità è arrivata in serata. Dopo la giornata di visite mediche, il club giallorosso ha pubblicato l'intervista di presentazione dell'esterno belga. Queste le dichiarazioni del classe 1999:- "Sono molto contento di essere qua, voglio ringraziare il club e la famiglia Friedkin per l'opportunità che mi è stata data. È incredibile, si sente subito la passione quando entri nelle strade di Roma e vedi i tifosi in giro che ti salutano, senti la passione per il club ed entri nel centro sportivo. Il centro è incredibile e sono molto contento".

- "Il mister è stato importante nella scelta, la passione della tifoseria. Anche il club è un grande club internazionale, è stato abbastanza facile scegliere e c'è stato l'aiuto di Florenzi che ha espresso belle parole sulla città e sul club. Sono molto contento di essere qua".- "Quando sono arrivato al Milan ero ancora giovane e non avevo scoperto cosa era il calcio in Europa nelle grandi squadre. Il fatto di essere ogni giorno con giocatori come Ibrahimovic e Giroud mi ha insegnato tanto. Anche il fatto di aver vinto lo scudetto e aver fatto un bel percorso in Champions quando siamo arrivati in semifinale. Quando sono arrivato al Bologna ho preso un'altra immagine, quella di un giocatore importante nel gruppo e questo mi ha fatto prendere la responsabilità dentro e fuori dal campo e mi ha cambiato".

- "Non lo sapevo. La duecentesima è un gran numero e posso essere fiero del percorso che ho avuto fino a ora. Sono contento di farlo con una grande squadra come la Roma. Spero di regalarvi un gol per la duecentesima e sarebbe la cosa migliore".- ​"Penso che mi sento a mio agio ovunque, ma se posso scegliere una posizione mi sento meglio come esterno sinistro e lì l'anno scorso ho giocato la maggior parte delle partite".- "Ho avuto una conversazione con il mister qualche settimana fa e la cosa che mi ha colpito di più è la sua voglia di riportare la Roma il più in alto possibile. Questa è anche la mia mentalità, voglio dare il massimo sul campo e aiutare la squadra al massimo. Ho sentito che anche lui ha questa cosa come allenatore quindi non c'erano dubbi".

- "Conosco Mile da bambino ed è stato il mio primo porteire all'Anderleccht, è sempre stato un portiere fortissimo e di alto livello, però un aneddoto è quello dell'anno scorso dove abbiamo parlato prima della partita tra Bologna e Roma allo Stadio Olimpico. Poi si è arrabbiato per il gol fatto in partita. Sono felice di ritrovarlo qua".- "Daje Roma daje. Forza Roma".