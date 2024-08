Roma, ufficiale Saelemaekers dal Milan: i dettagli

, alla fine, ha lasciato il Milan, nonostante si potesse pensare ad una permanenza negli schemi di Fonseca. L'esterno belga ha scelto la, che a sua volta aveva bisogno di un interprete sulla sinistra.Saelemaekers, che l'anno scorso ha partecipato in maniera attiva alla cavalcata da Champions del Bologna di Thiago Motta,, la stessa formula che ha interessato Abraham al Milan.Le due squadre hanno trattato a lungo per trovare una formula diversa, ma non c'è mai stato accordo: le difficoltà maggiori derivavano dal conguaglio da aggiungere a Saelemaekers.L'AS Roma è lieta di annunciare l'acquisto a titolo temporaneo di Alexis Saelemaekers.Classe 1999, l’esterno arriva dal Milan, squadra in cui ha vinto la Serie A 2021-22. Oltre che nel club rossonero, ha militato anche con l’Anderlecht e il Bologna.In giallorosso vestirà la maglia numero 56, sarà il quarto calciatore belga nella storia del Club.Benvenuto a Roma, Alexis!