Roma, scatto per En-Nesyri: accordo vicino con il Siviglia

La Roma è molto vicina a, l'attaccante classe '97 del Siviglia che il club giallorosso stava trattando in queste settimane su richiesta di Daniele De Rossi., l'ostacolo era la distanza che c'era tra la richiesta degli spagnoli e l'offerta dell'uomo-mercato della Roma François Ghisolfi; nelle ultime ore però le parti si sono avvicinate molto anche grazie alla volontà del giocatore che spinge per venire in Italia, l'accordo totale è vicino e potrebbe arrivare a breve.

- L'offerta della Roma è di. Per questo il Siviglia era orientato a vendere En-Nesyri in Turchia, soprattutto dopo il no della Roma di inserire Bove nell'affare; in queste settimane l'attaccante marocchino - 20 gol nell'ultima stagione - ha fatto pressione con il suo club per venire in Serie A. Aspetta solo il via libera per venire in Italia e parlare del contratto, su quell'aspetto non dovrebbero esserci problemi a trovare un accordo: i giallorossi sono pronti a mettere sul piatto un ingaggio di 1,4 milioni di euro, una cifra inferiore rispetto a quella che proporrebbe il Fenerbahçe ma per En-Nesyri l'aspetto economico scivola in secondo piano. Il marocchino spinge per andare alla Roma, l'accordo col Siviglia è vicino.