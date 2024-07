Getty Images

Roma, colpo in porta: arriva l'australiano Ryan

13 minuti fa



La Roma completa il proprio reparto dei portieri e, dopo l'addio di Rui Patricio alla fine del suo contratto e la definitiva e contemporanea promozione di Mile Svilar nel ruolo da primo portiere, il direttore sportivo Florent Ghisolfi ha virtualmente chiuso a sorpresa il colpo Matthew Ryan.



Portiere classe 1992, australiano ma con passaporto scozzese comunitario, arriva in giallorosso, se tutto sarà confermato e come anticipato da Sky, da svincolato e a parametro zero dopo la fine della sua esperienza con l'Az Alkmaar che invece ha chiuso per l'ex-Spezia Zoet.



Cresciuto in Australia arriva in Europa con il Bruges, ma ha un passato fra Valencia, Genk, Brighton e soprattuta Arsenal e Real Sociedad. 124 presenze in Premier League in giallorosso arriverà per fare il secondo, di grande esperienza, alle spalle di Svilar.