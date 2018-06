Seguito da Napoli e Juventus in passato, ora Hector Herrera torna di moda per un club italiano. Come scrive la Gazzetta dello Sport, il club giallorosso pensa al messicano del Porto, in scadenza nel 2019 e valutato 20 milioni di euro. Se parte uno tra Nainggolan e Strootman, Monchi ci proverà per classe '90.