Ultimo appuntamento dei gironi di Europa League per la Roma. La squadra di Mourinho ospita lo Sheriff Tiraspol: calcio d'inizio alle ore 18.45. I giallorossi sono già qualificati per il prossimo turno e sono secondi in classifica nel gruppo G con 10 punti, due in meno dello Slavia Praga, che stasera gioca in casa con gli svizzeri del Servette e ha una migliore differenza reti a parità di scontri diretti. A meno di miracoli dunque Lukaku e compagni dovranno passare dallo spareggio contro una terza classificata della Champions League.