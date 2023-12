Europa League, si chiudono i battenti. A occhio e croce la vedo decisamente improbabile per la Roma prendersi il primo posto scavalcando la bestia nera Slavia Praga. Che dovrebbe lasciare punti a un Servette cui non servono. Credo che tutto l'ambiente giallorosso pensi alle sfide di campionato che stanno per arrivare, dei testa a testa che bisognerà giocare anche senza pedine fondamentali. In tutto ciò stasera può persino piovere un gol/over: pur perdendo, gli sceriffi hanno segnato all'andata!



Due doppie esterne perché sinceramente non capisco come la vittoria dei padroni di casa sia così bassa: West Ham-Friburgo e Ajax-Aek Atene. Non fatevi ingannare dal nome dell'Ajax, gli olandesi si stanno riprendendo nell'Eredivisie, ma solo poco tempo fa erano in zona retrocessione. In tutti e due i casi gli ospiti dovranno cercare di fare il massimo. E daranno tutto quello che hanno.



Roma-Sheriff Tiraspol gol/over (2,50)



West Ham-Friburgo X2 (1,93)



Ajax-Aek Atene X2 (1,85)



Terno da 8,92 volte.