Eldor Shomurodov è prossimo a diventare un nuovo calciatore della Roma. Sbarcato ieri nella Capitale per sottoporsi ai consueti test fisici a Villa Stuart, l'attaccante uzbeko si è imbarcato pochi minuti fa all'aeroporto di Fiumicino, in direzione Portogallo, per raggiungere Mourinho e i suoi nuovi compagni di squadra nella sede del ritiro in Algarve. Entro la giornata di domani dovrebbe essere formalizzato il suo passaggio dal Genoa al club giallorosso per 17,5 milioni di euro più 2,5 di bonus.



Con lui c'era anche Bryan Cristante, tra gli ultimi a rientrare dopo il periodo di vacanze osservato post-Europeo. Il centrocampista sarà un ulteriore rinforzo per Mourinho per questo secondo periodo di preparazione in vista dell'inizio del campionato, al quale non parteciperà invece Alessandro Florenzi. Rientrato dal prestito al Paris Saint-Germain, l'esterno non rientra nei piani della società e non è stato convocato. Lione e Fiorentina sono gli ultimi club ad aver avanzato una richiesta di informazioni nei suoi confronti.