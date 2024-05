Roma, si avvicina Nandez: può essere il primo colpo della prossima stagione

del club giallorosso per la prossima stagione. Come raccontato nelle scorse ore su calciomercato.com , in attesa dell’insediamento ufficiale del nuovo direttore sportivo Florent Ghisolfi, la squadra della Capitale non sta a guardare ed inizia a definire le strategie di rafforzamento dell’attuale rosa sulla base anche delle indicazioni fornite dal confermatoche, col ritorno sicuro al Paris Saint-Germain di Renato Sanches e le valutazioni sul futuro di Houssem Aouar, può diventare il primo rinforzo dal mercato.per l’uruguaiano. 32 presenze e 2 reti nel corso di questa stagione, verosimilmente l’ultima con la maglia rossoblù che indossa ormai dall’agosto 2019, Nandez ha centrato nello scorso fine settimana l’obiettivo della permanenza in Serie A, con una giornata d’anticipo, e si appresta ad iniziare un nuovo capitolo della sua carriera. Dopo aver sfiorato in passato il trasferimento in una big, dall'Inter al Napoli passando per la stessa Roma e alcune società di Premier League, la mezzala sudamericana sembra sempre più orientata ad accettare il passaggio in giallorosso.- “che nella parte finale del suo percorso ha indossato per una stagione la maglia del Boca Juniors, una volta terminata la lunga avventura con quella della Roma. Nandez, che guadagna attualmente 1,6 milioni di euro a stagione, confida di ricevere notizie definitive sul suo futuro prima della partenza per gli Stati Uniti, dove la sua nazionale - a partire dal prossimo 20 giugno - sarà impegnata in Copa America.