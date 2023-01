Inter) e dove sono già passati Dzeko e Mkhitaryan, Chris Smalling anche ieri ha trovato il modo di esultare. Stavolta non ha segnato ma è risultato comunque tra i migliori della Roma. Lo sa il club che da settimane ha preparato una bozza per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Subito dopo la fine del mercato invernale il club si metterà di nuovo a tavolino con l’entourage di Smalling. “La volontà di entrambi è di continuare insieme”, ha detto recentemente Pinto. San Siro, terra di sorrisi e tentazioni. Proprio a Milano, la città che più lo corteggia (spondae dove sono già passatiChrisanche ieri ha trovato il modo di esultare. Stavolta non ha segnato ma è risultato comunque tra i migliori della. Lo sa il club che da settimaneSubito dopo la fine del mercato invernale il club si metterà di nuovo a tavolino con l’entourage di Smalling. “La volontà di entrambi è di continuare insieme”,



LE OPZIONI - La Roma propone al difensore un rinnovo di altre due stagioni con aumento dello stipendio che dovrebbe toccare i 4,5 milioni. Un’offerta importante che Smalling ha apprezzato tanto da mettere l'Inter in secondo piano (magari in attesa di rilanci). Attenzione però, perché un eventuale offerta di una squadra di Premier potrebbe cambiare le carte in tavola. A 33 anni, infatti, Smalling valuta di finire la carriera in Inghilterra dove la sua famiglia vorrebbe tornare appena possibile. Al momento però non si registrano interessamenti da parte di squadre importanti.