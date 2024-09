Roma solida, per la Juventus nessun passo indietro. Douglas Luiz diventerà un caso?

Redazione Calciomercato

Il risultato è importante e comunque significativo perché consente alladi restare al comando della classifica, seppur in affollata compagnia, e alladi mettere un altro punticino a una classifica che invece ne aveva proprio bisogno., perché in altri tempi avremmo detto "meglio due feriti che un morto", che è sembrato un po' lo slogan più adatto a questa sfida, se non fosse che adesso non va più di moda.Adesso va di moda una certa modernità di calcio che in realtà non si è proprio vista, perché se non fosse per le regole del Fantacalcio che impongono sempre un voto ai due portieri sarebbe giusto dare senza voto. Non c'è stato un tiro in porta, a parte una paratina di Svilar su Vlahovic nel primo tempo.Le prestazioni dei singoli. Nella Roma molto bene il ragazzinoche dimostra di essere una validissima alternativa non a Bove che è appena partito ma probabilmente a Le Fée che è stato il primo acquisto del mercato giallorosso. A proposito di mercato, non benenella Roma, mentre nella Juventus le cose migliori le ha fatte vedere, veramente vivace e guizzante sulla fascia destra. Non invece, in naturale ritardo di condizione, eInvece sulle prestazioni dei giocatori più conosciuti,è tornato quello di alcune partite dell'anno scorso: gioca più o meno lo stesso numero di palloni, ma non riesce ad addomesticarli per trasformarli in occasioni. E così si spiega anche lo 0-0 senza tiri in porta., perché ogni partita va proporzionata al valore dell'avversario e