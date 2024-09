Juventus-Roma, le pagelle di CM: De Rossi la incarta a Thiago, Yildiz male, Koop subito presente

AFP via Getty Images

Juventus-Roma: 0-0- Ordinaria amministrazione, senza sbavature e con attenzione– La prima serata di gala all’Allianz Stadium, mette il vestito buono e non sfigura, anzi. Tracce di ansia? Nemmeno una.– Quello di Dobvyk è un invito a nozze: c’è da lottare? Eccolo qui. Ne esce vittorioso, ne esce da migliore in campo– Attento dietro, ma in fase di costruzione tanti, tanti, tanti – abbiamo detto tanti? -, errori– E’ tutta la catena di sinistra a non convincere, se Mbangula fa male lui non si salva certo. Attacca meno e dietro le gambe tremano

Dal 46'- Più che pepe, è una spruzzata di Habanero nella manovra offensiva della Juventus– Perde un po’ l’onda delle ultime ottime prestazioni; certo non va neanche in apneaDal 65’- Lì nel mezzo a scombussolare le carte, senza riuscirci fino in fondo– La sua partita comincia male, tra un pallone buttato e un’ammonizione dopo 7’. Non prosegue nel migliore dei modiDal 65’- Ci mette qualità, ne ha tanta e si vede, ma non è determinante

– Partita sulle montagne russe, di quelle che spaventano e fanno salire il livello dell’ansia. Arruffone, troppi errori e pochi palloni giocati nel modo giusto– Si stende il red carpet pronto per i protagonisti dei big match, ma ne esce da attore non protagonista e nemmeno uno dei migliori– Come nel salto in alto, si alza l’asticella e dimostra di non arrivare ancora fino a quel punto, quello dei big match che pesanoDal 46’ –– Il senso del mercato sta qui: entra lui e il pallone viaggia in maniera diversa. E poi che leader: dà indicazioni, si muove di continuo: si è già preso la Juve

– Aspettando la palla giusta per far male alla Roma, aspetta, spera, ma niente, non arriva. Nella sua frustrazione si traduce la sterilità offensiva dei bianconeriDall’82’- La Juventus non si riconferma sul livello delle ultime uscite. Niente di preoccupante, ma si registra un leggero passo all'indietro. Potenzialità e speranza, però, sono ancora tutte lì– Attento quando chiamato in causa– In coppia con Soulè, sulla destra, funziona alla grande: movimenti, creazione dello spazio, si butta dentro senza paura

– Solita partita di sostanza con qualche sortita offensiva a cui la Juve deve prestare attenzione– Ci prova la Juve a scappare dalle sue parti, ma alla fine ci arriva sempre– Quando Cambiaso e Yildiz provano a dialogare dalle sue parti, un po’ lo mettono in difficoltà, più spesso lo trovano pronto a chiudere gli spazi– Senza ansia, ma con grande equilibrio e soprattutto corsa e sacrificioDal 71’- A dare sostanza alla mediana, mentre la Juve prova ad attaccare

– Tanto lavoro sporco: come si usava dire, lì nel mezzo a fare legna– La differenza sta nei dettagli e lui di quelli ne sbaglia un po’ troppi, in entrambe le fasiDall’81’– Quando indossa gli sci e parte in slalom gigante sembra sempre destinato ad alzare le braccia al cielo al traguardo. Ci va solo vicino, ma la prestazione è buonaDal 60’- Prova a inventare qualcosa, ma il coniglio resta nel cappello– Fa la lotta con i centrali bianconeri, per lo più ne esce battuto senza riuscire a rendersi pericoloso

Dall’81’– Sguscia via e quando lo prendi? Non è sempre concreto, ma pericoloso sicuramenteDal 60’- Qualche buono spunto e poco più- È il protagonista di serata. Nella sfida a scacchi con Thiago Motta ha la meglio e risponde così alle voci turbolente degli ultimi giorni.