Lorenzo Sonego lotta come un leone ma alla fine si arrende e perde in tre set la semifinale del Master 1000 di Roma contro Novak Djokovic. Il serbo, numero uno del mondo, si impone 6-3, 6-7, 6-2 e domani giocherà, non prima delle 17, l'ennesima finale romana con Rafael Nadal.



