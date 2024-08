Roma, Soulé titolare con l'Olympiacos. La scelta su Dovbyk

Quarta amichevole di questo pre-campionato per ladi Daniele De Rossi, che il 18 agosto farà il suo debutto nella Serie A 2024/25 contro il Cagliari in terra sarda.Test amichevole di lusso per i giallorossi, che a Rieti affrontano l'di José Luis Mendilibar. E lo fanno con risorse in più nel motore.inizia la sua avventura alla Roma, prima partita da giocatore giallorosso per l'ex Juventus che viene schierato subitoda De Rossi, in un tridente con Zalewski e Tammy Abraham, che può salutare i capitolini nelle prossime ore.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

In campo dal 1' anche un altro nuovo acquisto,, partono invece dalla panchinae l'ultimo arrivato,: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, LE Fée, Pellegrini; Soulé, Abraham, ZalewskiA disp.: Ryan, Marin, Bove, Joao Costa, Dahl, Darboe, Dybala, El Shaarawy, Graziani, Kumbulla, Nardin, Pisilli, Sangaré, Smalling, Solbakken, Dovbyk.All. Daniele De Rossi.: Tzolakis; Ortega, Biancone, Pirola, Velde; Mas Jaume, Chiquinho, De Almeida; Bakoulas, Richardos, Kostoulas

A disp.: Paschalakis, Anagnostopoulos, Mouzakitis, Koutsidis, Apostolopoulos, Papajanellos, Retsos, Abbey, Costinha, Masouras, Batalha, Yaremchuk.All. José Luis Mendilibar.