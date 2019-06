Come riportato da diversi organi di stampa e anticipato da Calciomercato.com non è ancora esclusa completamente l'ipotesi Gattuso. L'ormai ex tecnico del Milan ha la forte stima da parte del suo ex compagno di nazionale , nonché attuale dirigente giallorosso, Francesco Totti il quale ha proposto al presidente James Pallotta proprio il nome dell'allenatore calabrese. Al momento però Gattuso starebbe attendendo altre squadre, come la Fiorentina, o soluzioni estere​