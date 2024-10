Roma-Torino decisiva per Juric? Intanto domani parlerà in conferenza stampa

Getty Images

Il momento dellaè delicato e la posizione diè in bilico, ma per il momento non ci sono ribaltoni. La pesantissima sconfitta in casa della Fiorentina ha lasciato strascichi in casa giallorossa ma non ha portato a rivoluzioni, la dirigenza e la proprietà hanno deciso di confermare il tecnico croato almeno fino a giovedì.Ad Halloween la Roma affronta il Torino nella decima giornata di Serie A e in panchina ci sarà ancora Juric, che nel frattempo porta avanti i lavori di preparazione.- Ha diretto come sempre l'allenamento a Trigoria anche oggi, come evidenziano le immagini del club capitolino sui social, in vista di una partita spartiacque contro un avversario pericoloso. I granata di Vanoli sono la squadra che ha segnato più gol in trasferta in questo campionato (10 come la Juventus) e cercano punti per la lotta europea.

- Intanto domani, mercoledì 30 ottobre 2024,- Juric deve studiare le mosse per reagire dopo il pesante 5-2 di Firenze, ma difficilmente ci saranno stravolgimenti rispetto all'ultimo turno. Avanti con il 3-4-2-1, Svilar tra i pali con Mancini, Ndicka e Angelino a comporre la linea difensiva. Cristante-Kone in mezzo, Celik a destra e uno tra El Shaarawy e Zalewski a sinistra. Dybala e Pellegrini a supporto di Dovbyk.