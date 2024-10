Roma-Torino, Juric: "Pellegrini fuori per scelta tecnica, Dovbyk ha un virus"

AFP via Getty Images

può tirare un sospiro di sollievo, almeno per qualche giorno. La sua Roma vince 1-0 contro il Torino grazie a un gol di Dybala, durante la partita ci sono stati segnali positivi e l'allenatore ha commentato così la vittoria ai microfoni di Dazn nel post partita: "Dopo Firenze era importante riprendere la strada giusta, abbiamo fatto un'ottima gara e i ragazzi hanno fatto tutto bene in un momento molto difficile. I tifosi? Noi dobbiamo farli sorridere e farli festeggiare, ci sono stati momenti in cui abbiamo sentito gli applausi; solo con prestazioni del genere possiamo riconquistare la fiducia.

- "Dopo la partita di Firenze ci sono stati momenti difficili, ora dobbiamo pensare solo a giocare e a essere concentrati sul calcio e non su altri aspetti.e spero di riconquistare la fiducia del pubblico".- "Manu ha tanta forza ma anche altre cose, Le Fée è molto intelligente:, hanno fatto una gara intensa in fase difensiva ma anche quando attaccavamo".- "Pellegrini, è entrato benissimo e sono molto contento. Dovbyk ha avuto un virus, spero di recuperarlo per domenica".