Roma, trattativa avanzata per Le Fee al Betis Siviglia: la formula e cosa cambia per Arthur

Getty Images

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

, almeno per quanto riguarda questa stagione,, centrocampista 24enne arrivato in estate dal Rennes per 23 milioni di euro, ma che non si è integrato negli schemi e nella filosofia di gioco di Claudio Ranieri. Nei primi mesi nella Capitale ha totalizzato appena dieci presenze, di cui sei da titolare, collezionando, però, solo 460 minuti. Nelle ultime sette di campionato è rimasto in panchina per sei partite: un segnale di come non sia al centro delle scelte di Ranieri.Negli scorsi giorni, avevamo riportato l’interesse degli spagnoli, pronti a rinforzare il centrocampo con il classe 2000, nei confronti di Le Fee. Il centrocampista francese ha già dato l'ok al trasferimento e nelle ultime ore si sono registrati ulteriori passi in avanti nella trattativa:Dal canto suo,Dai bianconeri era arrivata un’apertura per una cessione in prestito con diritto di riscatto, ma le problematiche sono sorte sui discorsi legati al pagamento dello stipendio dell’ex Barcellona: A, ma anche qui il nodo stipendio andrebbe risolto. Tuttavia, una quadra si può sempre trovare dato che la Juventus ha l’obiettivo di cederlo a gennaio per continuare l’operazione con la quale Giuntoli sta sfoltendo il monte ingaggi e la Roma, invece, potrebbe ponderare la necessità di dotarsi di un nuovo tassello in entrata a centrocampo.