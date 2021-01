Tiago Pinto è sbarcato, il mercato è iniziato. E ora Paulo Fonseca si aspetta un paio di rinforzi. Di sicuro il portoghese ha chiesto e continua a chiedere un attaccante in grado di alternarsi con Pedro e dare respiro avisto il flop di Carles Perez e il recupero ancora medio-lungo di Zaniolo.A fine settembre sembrava tutto fatto per il ritorno diMa tra tempi tecnici stretti e le richieste dello Shanghai Shenhua l’affare naufragò. E’ stato ripreso in questi giorni grazie anche alla pressione dell’attaccante che continua ad allenarsi nella capitale e che sogna un ritorno in serie A anche per giocarsi le carte in vista del prossimo Europeo. Maper il prestito del Faraone non piacciono ai Friedkin. Visti i copiosi debiti da ripianare e la crisi causa Covid, infatti, la Roma non investirà grandi cifre in questo mercato invernale. Spazio alle occasioni, alle intuizioni di Pinto e a cessioni che potrebbero portare un piccolo tesoretto nelle casse di Trigoria. Tra queste c’è quella diE tra le occasioni c’è. Il 28 enne si è sentito a Capodanno col tecnico portoghese e ha detto sì alla Roma. C’è da trattare con l’Everton che vuole riscattare. Da qui l’idea di scambio con un piccolo conguaglio a favore del club inglese visto che il valore del portiere si aggira sui 6 milioni.di Bernard che in Inghilterra guadagna 3,5 milioni più bonus a stagione. La Roma ne offre 1 in meno, ma pure un contratto più lungo.Sulla lista di Pinto, oltre a Scamacca che però potrebbe arrivare solo a giugno, c’è pureIl talento di Cesena piace pure a Lazio e Milan e dopo il gol di domenica di sicuro il suo valore non può che essere aumentato. Il Verona è pronto a cederlo subito, a patto di poterlo tenere fino alla fine della stagione. Per l’immediato contatti percontratto in scadenza nel 2023, il venticinquenne (più centravanti che trequartista) ha una valutazione di circa dieci milioni di euro e in questa stagione ha realizzato undici gol e quattro assist in ventidue presenze tra campionato. Occhi puntati infine su, trequartista offensivo (può giocare anche sulla fascia) del Porto. Il brasiliano è in scadenza (30 giugno 2021) e ha attirato l’attenzione di diversi club europei, tra cui il Siviglia di Monchi, il Valencia e l’Atalanta.