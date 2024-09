Roma-Venezia LIVE dalle 15

Getty Images

Dopo lo scossone con l'arrivo di Juric al posto di De Rossi, la Roma cerca tranquillità e continuità in campionato. Obiettivo tre punti contro il Venezia dell'ex Di Francesco dopo il pareggio interno contro l'Athletic Bilbao, il terzo nelle ultime cinque partite tra Europa League e Serie A.: 3-0 contro l'Udinese al debutto con la nuova squadra, 1-1 con gli spagnoli e oggi ospiterà il Venezia.- Dall'altra parte troverà una squadra. E' stato il primo successo in campionato un pareggio e tre sconfitte nelle prime quattro giornate. Con tre gol fatti gli arancioneroverdi hanno il secondo peggior attacco del campionato insieme al Lecce (che però ha una partita in più), peggio ha fatto soltanto il Cagliari che ha segnato solo un gol contro il Como.

Le formazioni