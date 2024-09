Perché Dybala è in panchina contro il Venezia

Getty Images

Ivan Juric l'aveva inserito nella lista dei convocati per la partita casalinga contro il Venezia, ma. L'attaccante argentino partirà dalla panchina nonostante abbia ormai superato il problema fisico che aveva allertato lo staff medico giallorosso dopo l'ultima partita di Europa League contro l'Athletic Bilbao.- L'infortunio muscolare al flessore è alle spalle come confermato anche da Juric nella conferenza stampa della vigilia: "Dybala sta bene", ma. Negli ultimi anni il punto debole de La Joya sono sempre stati gli infortuni, il talento dell'argentino è da gestire nel corso della stagione e la scelta del tecnico serbo è quella di portarlo in panchina e inserirlo, eventualmente, a gara in corso.

- Lo sguardo di Juric è proiettato anche al futuro, perché, poi domenica 6 alle 18 affronteranno il Monza prima della sosta per le nazionali. Alla ripresa del campionato, i giallorossi giocheranno a San Siro contro l'Inter nel big match in programma domenica 20 ottobre alle 20.45.