Roma, via al ritiro davanti a 100 tifosi. C'è già Dybala, De Rossi aspetta Le Fee: le utlime

AFP via Getty Images

Laanticipa tutti e a partire da questo pomeriggio a Trigoria si è radunata a partire dalle 17 per dare ufficialmente il via alla nuova stagione 2024-25 che vedràconfermatissimo in panchina, ma che avrà anche tantissime novità rispetto alle ultime annate con José Mourinho in panchina. L'allenatore giallorosso ha richiamato a sé tutti i disponibili e si aspetta che la proprietà riesca a chiudere in tempi brevi almeno un paio di acquisti che possano permettergli di lavorare il prima possibile per formare un gruppo compatto e coeso.

Davanti ai cancelli di Trigoria circa 100 tifosi si sono accalcati per provare ad intercettare i propri beniamini e i primi a presentarsi e a concedere qualche foto e selfie sono stati Tommaso Baldanzi, da cui ci si aspetta la stagione della consacrazione e Edoardo Bove. Dopo di loro i portiere Boer e Svilar, ma soprattuttoe continua a vivere su un doppio filo di grande distanza fra domanda e offerta. Fra i giocatori arrivati a Trigoria, infine c'è anche Tammy Abraham anche lui nome mercato.

- Fra i primi colpi che De Rossi si aspetta invece di vedere a Trigoria c'è soprattuttocentrocampista classe 2000 del Rennes per cui il neo dssta trattando con forza ormai da oltre una settimana. Le prime due offerte della Roma sono state respinte al mittente, ma il giocatore è considerato fondamentale sia dallo staff mercato che dell'allenatore e allora è pronto per lui un ultimo sforzo per andare incontro alle richieste del club francese.. Le sensazioni sono positive, ma De Rossi dovrà aspettare ancora qualche giorno.