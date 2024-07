Quanto ha guadagnato la Roma dalla cessione di Belotti

Getty Images

La Roma aveva da tempo pianificato la cessione di. Il Gallo non rientrava nei piani futuri della società e lo sapeva anche lui, così dopo il prestito alla Fiorentina nella seconda parte della stagione scorsa è rientrato in giallorosso ma ha trovato subito una nuova squadra.- Belotti riparte dal Como, società ambiziosa e appena tornata in Serie A, che vuole rinforzarsi per centrare la salvezza e non riscendere subito. Il colpo per l’attacco è il Gallo,. Un affare totale da 5 milioni di euro che - in caso di raggiungimento degli obiettivi - entrerebbero tutti nelle casse della Roma.

- L’attaccante classe ‘93 ha una gran voglia fi riscatto dopo una stagione negativa durante la quale si è diviso tra Roma e Fiorentina.. L’anno scorso ha segnato 6 reti con la Roma e 4 con la Fiorentina.