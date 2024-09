Roma, Zalewski torna ad allenarsi in gruppo: Juric può sorridere e ora pensa al 3-4-3

La Roma ritrova in gruppo Nicola Zalewski. L’esterno è tornato quest’oggi a svolgere l’intera sessione d’allenamento con il resto dei compagni. La settimana scorsa aveva svolto solamente la parte atletica e non quella tecnica. Adesso punta al match di giovedì contro l’Athletic Bilbao. I giallorossi faranno il loro esordio in Europa League e sarà la prima volta in ambito internazionale per Ivan Juric



IL CASO – Zalewski era finito fuori rosa dopo la mancata cessione al Galatasaray per 11 milioni di euro, comprensiva di bonus e di una percentuale sulla futura rivendita. Il dietrofront non era piaciuto alla società che lo aveva poi messo ai margini. L'ex allenatore Daniele De Rossi aveva dichiarato in conferenza stampa che tutto dipendeva dal suo prolungamento del contratto. E in questi giorni con l’agente si discuterà anche di questo. La gestione del caso, però, non è piaciuta ai Friedkin, che lo hanno fatto presente alla Ceo Souloukou che nella giornata di ieri ha rassegnato le dimissioni.

LA FIDUCIA DI JURIC – Il neotecnico della Roma Ivan Juric, fin dalla sua prima conferenza stampa, ha speso parole al miele per Zalewski: “"La cosa si sta risolvendo in modo giusto e penso che è un giocatore che a me piace. Per me può essere importante per lo sviluppo di tutta la stagione". Nicola gode della fiducia di Juric da quando il croato allenava il Torino. Infatti, lo aveva chiesto l’anno scorso ma poi l’operazione non andò in porto. Adesso avrà la possibilità di allenarlo a Trigoria. – Il neotecnico dellafin dalla sua prima conferenza stampa,Per me può essere importante per lo sviluppo di tutta la stagione". Nicola gode della fiducia di Juric da quando il croato allenava il Torino. Infatti, lo aveva chiesto l’anno scorso ma poi l’operazione non andò in porto. Adesso avrà la possibilità di allenarlo a Trigoria.



IL POSSIBILE 3-4-3 – Nella testa di Juric da giorni c’è l’idea di schierare la Roma con il 3-4-3. Modulo che ha provato la scorsa settimana con Dybala largo a destra. Per questo ha insistito molto sul reintegro di Zalewski: “Da quella parte siamo un po’ pochi”, ha detto ieri in conferenza stampa. Il polacco rappresenta un’altra freccia su quella fascia con El Shaarawy che può anche giocare come quarto di centrocampo. In attesa di riabbracciare Saelemaekers che rientrerà verso fine novembre.