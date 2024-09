Roma, Juric e la frase su Lina Souloukou: "L'ho saputo dalla tv. Quando si parla di figli..."

AFP via Getty Images

La rivoluzione tanto criticata di casaha portato i suoi frutti. Conin panchina al posto di, mossa che ha mandato su tutte le furie la piazza giallorossa e con gli ultras in protesta per i primi 30 minuti di partita, è arrivata all'Olimpico la prima vittoria stagionale con un rotondo 3-0 rifilato all'Udinese che, alla vigilia, era la capolista solitaria del torneo. Una vittoria scaccia crisi? Probabilmente sì, o meglio è ciò che si augura l'allenatore croato che, parlando a mente fredda nel post-partita,che è stata il suo più grande sponsor per approdare sulla panchina della Roma.

Parlando ai microfoni di Sky Sport, infatti, Juric ha mostrato tutta la sua compassione per una scelta che, a conti fatti, è stata forzata da parte della dirigente greca.dopo le minacce ricevute attraverso i social e per le vie della città. Anche i suoi figli, recandosi a scuola, avrebbero subito lo stesso trattamento e questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.Queste le sue parole: "L’ho saputo da Sky, mi dispiace umanamente per quello che ha subìto, quando si parla di figli mi dispiace molto. Noi dobbiamo allenarci al meglio e dare il massimo, al resto ci pensano gli altri”.