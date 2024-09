Romamania, da Pellegrini a Pisilli: le due facce di una squadra che non è ancora da Champions

Redazione Calciomercato

No, la Roma non l’ha ribaltata alla grande, tantomeno si è visto uno spirito incredibile. L'ha vinta perché il Venezia ha sciupato un paio di grandi occasioni per raddoppiare ed è calato alla distanza, non avendo ricambi all'altezza per mantenere l'ottimo livello di gioco della prima ora, perché, perchésul tiro che è valso il pareggio e perché, è entrato, lui sì, con uno spirito incredibile in campo e al terzo tentativo di testa ha fatto centro.

Al di là dei distacchi ancora ridotti,delle altre. La vera salita deve ancora iniziare e con altre prestazione come quella offerta contro il Venezia di punti ne arriveranno pochi quando si affronteranno avversarie più attrezzate.in una grande squadra e davanti al pubblico esigente dell'Olimpico di essere lo stesso protagonista capace di incantare a Frosinone e. Non è solo una questione di ruolo, ma di pressione mentale e tattica. La qualità tecnica e la fantasia di Soulé sono indiscutibili, ma in partite chiuse come quella di domenica diventa dura per lui ricevere palla da fermo e inventarsi sempre qualcosa per sfuggire ai continui raddoppi di marcatura degli avversari.

prima e durante la gara, il capitano sta cercando di tirarsi fuori dal momento più delicato della sua carriera con una compostezza ammirabile, ma pure con evidenti difficoltà. Ha senso in questo momento giocare sopra il dolore per dimostrare di esserci? Forse no. Un, sempre più protagonisti in una squadra con tante insicurezze.