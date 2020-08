Quello che più è mancato in questo quasi decennio, finalmente sarà lì, a Trigoria, al suo posto. Succederà dopo il. Non personalmente, perché per ora è roba di conference call, ma ci siamo:. E non ci sarà 'l'effetto Casper', il fantasmino dei cartoon così come accaduto con James Pallotta,. E di questo la Roma ha un maledetto bisogno.Certo, se ne può fare a meno, individuando un manager forte, fedelissimo e di cerchia ristretta che possa gestire in luogo del padrone. Quel che Pallotta ha provato a fare traslocando qui a Roma alcuni suoi uomini che, alla prova di Trigoria, si sono rivelati assai poco adatti. E in ogni caso, si tratta di una forzatura perché quiGli esempi sono enormi e tutt'intorno a noi, ognuno col suo stile e i suoi modi più o meno – in alcuni casi molto meno – eleganti, ma tant'è. I giocatori, gli staff, i dirigenti e i tifosi qui in Italia non possono farne a meno. Aldilà dell'eleganza, della leggerezza dei gesti o delle stesse capacità,, che risponde al ruolo di 'presidente'. Anzi, 'signor Presidente' come si legge in alcune missive tra club.Ecco,e soprattutto, con la necessaria sincerità a prescindere da mosse di mercato e intenzioni future. Perché qui a Roma basta poco, davvero poco, per essere apprezzati e amati come non è accaduto in queste ultime stagioni.