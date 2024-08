Romamania: oltre 120 milioni investiti per una squadra che non sembra rinforzata

Redazione Calciomercato

Numeri che testimoniano l’ennesima dimostrazione di opulenza dei Friedkin, messa a disposizione della Roma, e un netto cambio di tendenza dopo le stagioni piene di prestiti di lusso alla Lukaku, per creare presunti instant team da mettere nelle mani di Mourinho., paragonandola alle rivali più accreditate. E questo è un paradosso considerando la quantità di risorse investite.

. Alcuni ruoli non sono stati coperti al meglio, l'ingombrante caso Dybala è stato gestito male, sono mancate tante cessioni necessarie per alleggerire il bilancio e la rosa, alla fine ci si è dovuti accontentare di girare in prestito al Milan Abraham pur di liberarsi di un ingaggio pesante.. Il centrocampista muscolare, Kone, è arrivato all’ultimo giorno di mercato ed è uno degli acquisti più promettenti, nel frattempo però erano già stati spesi 23 milioni per Le Fee e sembrano francamente troppi per un giocatore che rischia di essere adesso la quinta scelta nel reparto. Soulè, altro fiore all’occhiello del mercato, ama giocare nella stessa posizione di Dybala che nei programmi societari doveva essere ceduto.

Quanto successo con i centrali difensivi, poi, è la più chiara dimostrazione del caos che ha accompagnato l’estate romanista., sottoposto ai test e poi rispedito al mittente mentre nel frattempo si provava invano a convincere il Siviglia per Badè, si trattavano svincolati un po’ a caso (Hermoso e Hummels), spingendo Smalling verso l’Arabia.Il primo mandato in prestito alla Fiorentina, che potrà decidere se acquistarlo dopo averlo testato, il secondo trattenuto a Trigoria e adesso senza prospettive di giocare.

In fondo, il mercato incompleto e abbastanza illogico è solo la naturale conseguenza di ritardi esagerati nella programmazione e della mancanza di unità d’intenti all’interno del club. Finché Friedkin continua a mettere pezze spendendo soldi si può sperare in un futuro migliore, ma può durare all’infinito?

