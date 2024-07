Getty Images

Romania, il messaggio di ringraziamento in spogliatoio dopo l'eliminazione diventa virale

FA

un' ora fa

1

La Romania lascia Euro 2024 e la Germania e lo fa con un bel gesto che diventa virale: un vero e proprio esempio di educazione, non solo sportiva.



Si è conclusa agli ottavi di finale l'esperienza della nazionale guidata da Edward Iordanescu. Dopo aver superato la fase a gironi da prima del gruppo davanti a Belgio, Slovacchia e Ucraina (tutte le squadre sono arrivate a 4 punti, rumeni primi per differenza reti), la Romania si è arresa all'Olanda, che si è imposta con un netto 3-0 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera.



Una sconfitta dolorosa che però non ha scalfito l'orgoglio di tutte le componenti della nazionale tedesca, giocatori e staff, che hanno voluto salutare con un messaggio di ringraziamento lasciato negli spogliatoi dello stadio. Un messaggio diventato virale sui social incassando applausi da ogni parte del mondo.