Romania-Olanda: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Si chiude il programma degli ottavi di finale di Euro 2024 e una delle ultime due sfide è quella traLa nazionale di Edward Iordanescu ha chiuso in vetta il gruppo E, il più intricato: Romania, Belgio, Slovacchia e Ucraina hanno chiuso tutti a 4 punti, i primi hanno chiuso in testa - a parità di scontri diretti - per la differenza reti nei confronti delle altre squadre.L'Olanda di Ronald Koeman, invece, ha chiuso al terzo posto il gruppo D gettando al vento la possibilità di chiudere al comando il proprio girone: gli Oranje hanno perso 3-1 contro l'Austria nell'ultima giornata, venendo scavalcati dagli austriaci e dalla Francia.

La vincente tra Romania e Olanda affronterà la vincente tra Austria e Turchia.Tutte le info su Romania-Olanda:: Romania-Olanda: 2 luglio 2024: 18:00: Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251: SkyGo, NOW: Nita; Ratiu, Dragusin, Burca, Sorescu; M. Marin, R. Marin, Stanciu; Man, Mihaila, Dragus.. Iordanescu.: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Xavi Simons, Schouten, Reijnders; Frimpong, Depay, Gakpo.. Koeman.

- Romania-Olanda si giocherà all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, casa del Bayern Monaco, martedì 2 luglio 2024. Il calcio d'inizio della partita è fissato alle ore 18:00.- La partita tra Romania e Olanda non sarà trasmessa in chiaro sulla Rai. La visione della sfida in diretta tv sarà riservata ai clienti Sky, i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251.

- Romania-Olanda sarà disponibile in diretta streaming su SkyGo, app riservata ai clienti Sky, e su NOW, anche in questo caso a pagamento. La partita non sarà invece disponibile su RaiPlay.- La telecronaca di Romania-Olanda su Sky sarà affidata a Dario Massara e Nando Orsi.