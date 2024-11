AFP via Getty Images

Ronaldinho show in Barcellona-Real Madrid: in gol anche Figo VIDEO

12 minuti fa



In Qatar si è giocata una partita amichevole tra le leggende di Real Madrid e Barcellona. Al Khalifa International Stadium di Doha sblocca il risultato l'argentino Sorin (ex Juventus) e il brasiliano Ronaldinho raddoppia con un calcio di punizione sotto all'incrocio dei pali.



La reazione del Real Madrid è affidata al portoghese Luis Figo (ex Inter), che accorcia le distanza prima che il colombiano Congo fissi il risultato sul 2-2. L'olandese Kluivert (ex Milan) si fa parare il rigore della possibile vittoria per il Barcellona, così si va alla lotteria dei rigori che premia comunque il Barça nonostante vada a segno Seedorf (ex Milan).