Ronaldo extraterrestre: in Portogallo-Croazia segna il gol numero 900 in carriera

Cristiano Ronaldo da record: il fuoriclasse ex Juventus fa la storia al 34' del primo tempo della prima partita di Nations League del Portogallo, al da Luz di Lisbona, realizzando la rete del 2-0 sulla Croazia, la numero 900 della sua carriera, celebrata con un'esultanza inginocchiato a terra con le mani al volto.



TUTTE LE RETI - Il traguardo arriva a quasi 22 anni di distanza dal primo gol: dai primi due per la precisione, la doppietta nel 3-0 contro il Moreirense, il 7 ottobre 2002, una settimana dopo l'esordio in Primeira Liga con la maglia dello Sporting Lisbona. Per CR7 è il gol numero 131 in 214 presenze con la maglia del Portogallo. Per arrivare a 900 ci sono i 5 con lo Sporting Lisbona, i 145 col Manchester United, i 450 col Real Madrid, i 101 con la Juventus e i 68 con l'Al Nassr.