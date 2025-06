Rosa Napoli 2025-26: chi parte, chi resta, chi arriva

nella prosecuzione di una crescita che - con la vittoria inattesa dello Scudetto - ha raggiunto vette altissime al primo colpo. Da rilancio a trionfo nel giro di 12 mesi: il progetto azzurro è decollato di nuovo e ancor meglio rispetto al 2023, anno del terzo titolo messo in bacheca sotto la guida di Luciano Spalletti ma seguito poi dal disastro che nel campionato seguente culminato in un clamoroso decimo posto., stimolati da dritte e mentalità da big dell'allenatore salentino capaci di far alzare definitivamente l'asticella anche al patron. E allora, nel 2025/2026, c'è un tricolore da difendere e da provare a riconquistare: ecco perché il direttore sportivo Giovanni Manna, tra acquisti e cessioni, è al lavoro da mesi per programmare la stretta attualità con uno sguardo volto al futuro, che dovrà garantire un ciclo al top privo di pericolosi passaggi a vuoto.- senza addentrarci in nomi meno altisonanti destinati a maturare esperienza altrove - e delle mosse che apporteranno cambiamenti. Sia in entrata, che in uscita.

: il titolare dei pali azzurri sarà ancora lui. Alle sue spalle, invece, il cantiere risulta più aperto che mai:, Contini potrebbe cambiare aria per giocare, il giovane Turi fa la spola tra Primavera e Prima Squadra e c'è da capire se verrà promosso a terzo in pianta stabile o andrà a farsi le ossa. Infine Caprile, che il Cagliari riscatterà dopo l'ottimo semestre disputato in Sardegna.

anche nella nuova stagione, il futuro in bilico riguarda le seconde linee. Il profeta in patria- anche in virtù delle piste spagnole Juanlu, Pubill e Gutierrez seguite da Manna per il ruolo di terzino -è pronto a tornare nella propria terra per riscattare il flop vissuto nel primo anno sotto al Vesuvio., Marianucci - prelevato dall'Empoli - crescerà all'ombra dei neo compagni più rodati ed esperti giocandosi le proprie cartucce alle dipendenze di Conte., che dunque rifarà capolino a Castel Volturno dove difficilmente resterà. Il jolly Spinazzola non si muove, al centro previsto un ulteriore innesto (Beukema, Gatti, Scalvini?).

, destinato a prendersi lo scettro di leader tecnico - e non solo - del gruppo, a centrocampo(Musah is coming) e dall'esito della mini-telenovela dipenderanno le manovre in entrata nel settore nevralgico. Lobotka (a meno di eventuali offerte irrinunciabili)- bravo a far ricredere gli scettici nel corso dei mesi - si è laureato risorsa di sicuro affidamento.e dovrà trovare una sistemazione ai calciatori che rientreranno alla base: Cajuste (ma l'Ipswich, pur non avendo attivato l'opzione d'acquisto definitivo, lo sta ritrattando coi partenopei), Folorunsho (rispedito al mittente dalla Fiorentina), Gaetano (Cagliari al bivio in merito al se far proprio il cartellino) e Zerbin (bene col Venezia, però retrocesso).

, ma il suo addio permanente si sta rivelando più difficile del previsto: Victor agli atti tornerà al Napoli per fine prestito senza disfare le valigie, con l'augurio -(fantacalcistico, dopo lo spazio zero riservatogli da Conte, un riscatto a 25 milioni); Cheddira e Lindstrom non sono stati rilevati da Espanyol ed Everton, non rientrano nel progetto e saranno ceduti al miglior offerente. Infine i profili che hanno contribuito - chi più, chi meno - alla conquista del quarto Scudetto venendo coinvolti dal tecnico leccese:offensivo (uno o due esterni, vedi la corte a Chiesa e Lookman). Il destino di Ngonge, poco impiegato ma mai incisivo negli scampoli in cui è stato gettato nella mischia - sembra portarlo lontano da Napoli alla pari di Simeone, opaco rispetto al Cholito ammirato nelle annate precedenti (Lucca e Darwin Nunez caldissimi). E