Napoli su Chiesa e Darwin Nunez, si lavora al doppio colpo dal Liverpool

. I primi due nuovi acquisti già annunciati dal club del presidente Aurelio De Laurentiis sono il giovane difensore italianoacquistato dall'Empoli e l'esperto centrocampista belga Kevin, arrivato a parametro zero dal Manchester City.Orae per regalare altri rinforzi all'allenatore Antonio Conte anche in attacco. In questo sensoLaureatosi campioni d'Inghilterra, ma relegati in panchina dal tecnico olandese Arne Slot.

Nella sua prima stagione in Inghilterra l'italiano classe 1997 ex Fiorentina ha raccolto 14 presenze con 2 goal e altrettanti assist.. Finora il centravanti uruguaiano classe 1999 ha segnato 40 goal in 143 presenze con la maglia dei Reds. Sulle sue tracce ci sono pure il club arabo dell'Al-Hilal allenato dall'ex interista Simone Inzaghi e il