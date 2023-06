Lohadopo nove anni di digiuno: una cavalcata emozionante conclusa con appena due punti sullo Slavia, i rivali cittadini, e una grande festa per tutti i tifosi e per il ds, l'ex genio del centrocampo di Arsenal e Nazionale ceca. Dal momento che Praga ha ospitato la finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham, ne abbiamo approfittato per approfondire la rosa dei campioni nazionali e andare alla scoperta dei suoi protagonisti, tra vecchie conoscenze del nostro calcio e giovani promesse.Di ex Serie A è pieno dalle parti dell'Epet Arena: il chiacchieratissimo Jakub, ex Udinese e Sampdoria che ha recentemente fatto coming out, Ladislavpassato dal Bologna e Lukasdal Sassuolo. Hanno tutti dato una grande mano alla conquista del titolo, nonostante la partenza, nell'estate del 2022, dell'attaccante Adam, che si è trasferito al Bayer Leverkusen per 13 milioni di euro.E proprio al posto di Hlozek ha trovato il suo spazio Tomas, ragazzone di 1,90 che abbina tecnica e fisicità ai suoi 23 anni, passato nel 2019 anche dalle giovanili dell'in prestito dallo Jablonec. Quest'annoin tutte le competizioni, è la stagione della consacrazione, quella che può segnare una svolta nella sua giovane carriera. E ancora più giovane è, classe 2003, difensore versatile e leader di tutte le nazionali giovanili ceche di cui ha fatto parte nella sua crescita fino agli albori del professionismo. Versatile, può giocare anche da terzino destro e davanti alla difesa. Poco meno di 20 presenze in campionato, più di 30 in totale,, persa solo in finale contro lo stesso Slavia, su cui la rivincita è stata presa vincendo la Fortuna Liga. Data la giovane età e le prospettive, probabilmente è proprio lui la carta più interessante del mazzo di Rosicky.