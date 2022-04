è certamente uno dei migliori difensori centrali a livello europeo. Con ilha vinto tanto sempre da protagonista assoluto. Ed è per questo motivo che l’ex Roma ha ricevuto diverse proposte sul mercato tra Inghilterra, Italia e Spagna. Tra queste quella dellache si era attivata da mesi con gli agenti del classe 1993. Un recente summit in Italia sembrava aver messo il club bianconero in una posizione di vantaggio rispetto alle concorrenti ma ora lo scenario è cambiato e il futuro di Rudiger sarà in Spagna.. Le firme sono attese entro un paio di settimane, Ancelotti può esultare per un grande colpo che andrà a migliorare ulteriormente il reparto difensivo. Rudiger aveva declinato anche una proposta allettante del Manchester United perché preferiva scegliere un club che ha già la matematica certezza di disputare la prossima Champions League. Cherubini è andato molto vicino a un colpo sensazionale a parametro zero e ora sarà costretto a virare su altri obiettivi.