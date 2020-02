Ilnon la lascerà passare liscia ai propri tifosi per lo striscione e gli insulti contro il patron Dietmar Hopp durante la gara con l'Hoffenheim. Il CEO dei bavaresinon usa mezzi termini: "Mi vergogno profondamente. Non ci sono scusa per questo episodio da condannare. Dopo oggi, è necessario un provvedimento da parte dei vertici federali visto che gli occhi sono stati chiusi per troppo tempo. Il club agirà contro chi ha screditato la nostra società, questa è la brutta faccia del Bayern".